Fi-Pi-Li, Forza Italia in convegno a Santa Croce: "No al pedaggio"

Dall'incontro tenutosi venerdì 8 novembre a Santa Croce sull'Arno in cui erano presenti le principali associazioni del commercio e del trasporto nonché i rappresentanti locali e nazionali di Forza Italia tra cui il Vicesegretario Nazionale On. Deborah Bergamini, l’On. Chiara Tenerini, il coordinatore regionale Marco Stella e il consigliere provinciale di Pisa Roberto Sbragia è emerso un comune e chiaro messaggio: la contrarierà all'introduzione del pedaggio sulla Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li. Se la Regione Toscana non farà un passo indietro – spiega Roberto Sbragia - noi ci siamo e useremo tutti gli strumenti democratici per evitarne l'introduzione del pedaggio selettivo che non colpirà solo i mezzi pesanti, ma anche gli autobus turistici con grave danno anche al settore del turismo toscano e di tutte le comunità locali che con la dispersione di parte del traffico pesante sulle strade secondarie impatterà sulle nostre comunità anche in termini di sicurezza e inquinamento. Introdurre un pedaggio selettivo rischia di trasformarsi in una sorta di nuova tassa indiretta che andrà a colpire chi lavora e mantiene le proprie famiglie e noi siamo contrari da sempre all'introduzione di nuove tasse. La superstrada non è né l'alternativa né la parallela all'Autostrada Firenze-Mare ma è necessaria quale arteria di collegamento puntuale tra i centri economici e i luoghi turistici che proprio da questa arteria sono serviti. Abbiamo deciso – conclude il Coordinatore Regionale Marco Stella – di costituire un tavolo di confronto permanente con le associazioni e il mondo del lavoro per affrontare e risolvere la questione della Fi-Pi-Li e non solo, in quanto le infrastrutture toscane hanno bisogno di un approccio diverso verso il futuro che consenta la risoluzione per il miglioramento della vita di tutti. Forza Italia sarà impegnata nei prossimi mesi al tavolo permanente perché solo dal confronto costante e continuo potremo costruire insieme la Toscana del futuro.

