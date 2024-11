Presentazione Esclusiva CUPRA Tavascan e CUPRA Terramar Evento per il lancio dei nuovi modelli del brand Made in Barcelona

Si è svolta giovedì sera, presso i locali del CUPRA Garage Tuscania Auto , la presentazione esclusiva di CUPRA Tavascan e CUPRA Terramar : l'impulso di una nuova generazione.

Tuscania Auto, CUPRA Garage dal 2018 e Concessionaria Auto dal 1993, ha riservato ad un numero ristretto di propri clienti VIP e pubblico registrato all'evento, una CUPRA Experience all'insegna di Stile, Emozioni e Innovazione.

Entrando il pubblico ha potuto immergersi immediatamente nell'atmosfera di CUPRA: DJ Set live, cocktail bar, luci a LED colorate che giocano con la penombra creando suggestioni e danno vita a emozioni; al centro dello Showroom, coperte, le due protagoniste della serata, avvolte da quel fascino vedo non vedo che svela come unico particolare gli iconici fari Matrix LED con firma triangolare: leitmotiv della gamma CUPRA.

La presentazione ha permesso di cogliere gli aspetti innovativi del Design, tra cui l'architettura a spina dorsale, piuttosto che il display infotainment fino a 15” ed il logo CUPRA illuminato nel faro posteriore con fari coast–to-coast.

Restando sul look esterno: che muscoli, che nervature; una atleticità meccanica che si traduce in prestazioni emozionanti.

Grazie al pacco batteria da 77kWh CUPRA Tavascan vanta un'autonomia fino a 569km con potenze che raggiungono i 340cv.

Per quanto riguarda CUPRA Terramar le versioni disponibili sono benzina, ibrida leggera e ibrida plug-in; parlando di plug in hybrid con potenzialità che arrivano a 272cv. Pura adrenalina.

Ad accrescere l'Hype della serata, uno schermo LEDWALL 3 metri per 2 dove nel momento inizio della serata sono stati mostrati gli spot evocativi e fortemente emozionali di lancio dei nuovi modelli: “One of Them One Of Us” il reclamo di Tavascan mentre per Terramar il brand ha realizzato un vero e proprio film, girato a Barcellona e negli studi di Ciudad de la Luz e recentemente proiettato in anteprima nei cinema IMAX durante la 37a edizione della Louis Vuitton America's Cup di cui CUPRA è stata Offical Sponsor: ther is no secondo il messaggio della comunicazione del modello. Audace, sportiva, emozionante, sia l'auto sia la pubblicità.

E poiché le emozioni si provano soprattutto a pelle, come i brividi o il calore di un contatto, il CUPRA Garage ha scelto di trasferire direttamente sulla pelle, nel vero senso della parola, l'istinto distintivo del brand: grazie alla bravura dell'artista La designer Laura Colangelo, la CUPRA Tribe ha potuto assistere alla realizzazione di uno spettacolo di body painting dal vivo: entusiasmante, audace e materico.

Nel corso dell'evento così si è espresso Andrea Marascio , Direttore Vendite di Tuscania Auto, “Questa serata è l'occasione di riunire la nostra Tribe; CUPRA è un marchio contemporaneo che sfida lo status quo e crea auto dal design unico, capaci di emozionare. Un brand rivolto al futuro e alle nuove generazioni. Sfidare le convenzioni è la nostra ossessione, per dare impulso alle nuove generazioni e ispirarle a sentirsi “ONE UF US”. Perché voi siete pensatori e spiriti liberi, che cercano qualcosa di unico e speciale. Tutti noi stasera abbiamo molte cose in comune: siamo sfidanti e siamo intelligentemente irriverenti; siamo la tribù CUPRA”

Dopo l'intervento di saluto e ringraziamento del Titolare, Massimiliano Mechetti , gli ospiti hanno potuto godere dell'Open Bar ed i fantastici Cocktail serviti dal “Barman Flare” Leonardo Navarra (direttamente dalla Scuola del pluricampione mondiale Bruno Vanzan) e di una degustazione di Rhum Agricoli sapientemente abbinati con cioccolato artigianale di produzione di Caniparoli, azienda storica di Lucca nella produzione di cioccolato, presente con personale che ha diffuso informazioni e dettagli sulla lavorazione del cacao e sui diversi blend selezionati.

“La serata è giunta al suo termine,” - dice il Marketing Manager Daniele Paganelli - “ma la Tribe è invitata a tornare già da domani per provare su strada i nuovi modelli, in un emozionante Test Drive personalizzato assieme ai nostri CUPRA Master.”

E voi, siete pronti a scoprire l'impulso di una nuova generazione? C'è solo un modo per scoprirlo: visitare il CUPRA Garage Tuscania Auto.

