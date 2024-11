Salute digitale: al via la nuova laurea dell’Università di Pisa

Martedì 12 novembre, alle ore 18, nella sala Gerace del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa (in Largo Bruno Pontecorvo 3), si terrà l’apertura ufficiale della nuova laurea magistrale “Informatics for Digital Health”, erogata interamente in lingua inglese, dove l’informatica incontra lo sport, la salute e il wellness in un programma formativo innovativo e unico nel panorama italiano. Questa laurea è stata progettata per rispondere alle crescenti esigenze nel settore della salute digitale, preparandosi a formare specialisti in grado di progettare soluzioni tecnologiche avanzate per il benessere e la cura dei cittadini.

“La Salute Digitale è il prossimo futuro – dice Giuseppe Prencipe, presidente del neonato corso di laurea – un futuro che passerà dalla progettazione di applicazioni e piattaforme software capaci, ad esempio, di creare terapie personalizzate, progettare nuovi farmaci, gestire al meglio l’accesso agli esami clinici, ma anche assistere i pazienti da remoto o monitorare le prestazioni degli atleti. Si tratterà di realizzare piattaforme sicure, interoperabili, scalabili e intelligenti in grado di gestire ed estrarre informazioni da una mole enorme ed eterogenea di dati prodotta da cittadini-pazienti-assistiti. Il dipartimento di Informatica dell’Ateneo pisano è dunque in prima linea nel raccogliere questa sfida in un settore destinato a diventare sempre più strategico”.

L’evento inaugurale vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali tra cui il direttore del Dipartimento di Informatica, professor Paolo Mancarella, affiancati da alcuni dei membri dell’Advisory Board internazionale del programma. Quest’ultimo include esponenti di spicco di aziende, università e organizzazioni del settore biomedico che contribuiranno a garantire il collegamento con il mondo professionale. In particolare, saranno presenti Anastasia Buda (Samsung Electronics Italia), Luigi Doveri (Unione Industriale Pisana), Maurizio Mangione (Fondazione Monasterio, Pisa), Nicola Redi (Obloo Ventures, Italia) e Hannah Teichmann (MedRA Srl).

“Samsung crede fermamente che l’innovazione digitale, assieme all’intelligenza artificiale, possa contribuire a migliorare lo stato fisico e, in generale, il wellbeing delle persone", ha commentato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia. “Inoltre, attraverso il programma per questo, siamo certi che la nuova laurea magistrale “Informatics for Digital Health” contribuirà in modo positivo alla formazione dei futuri professionisti della salute digitale, che utilizzeranno le tecnologie emergenti creando un ponte tra innovazione digitale e assistenza sanitaria”.

Un altro elemento caratterizzante la nuova laurea magistrale sarà inoltre la stretta collaborazione tra docenti dell’area informatica, biomedica, del pharma, della bioingegneria e del settore economico-legale. Alla fine dei due anni studentesse e studenti si cimenteranno nello sviluppo di progetti software proposti da docenti, aziende e professionisti dei settori su indicati che eventualmente potranno poi essere approfonditi nel loro lavoro di tesi, con eventuali stage nelle sedi proponenti.

“Punteremo molto a stabilire relazioni con aziende, organismi ed enti del settore biomedico, del wellness, dello sport, della nutraceutica e del farmaceutico, al fine di offrire quante più opportunità possibili di progetti, tirocini, stage, e job placement per i nostri studenti – dice Paolo Ferragina, promotore e coordinatore del gruppo di lavoro che ha seguito i lavori di accreditamento del nuovo corso di studi – e proprio per potenziare questi rapporti e la proiezione internazionale del percorso formativo abbiamo definito un Advisory Board con rappresentanti di enti, aziende, università e venture capitalist non solo italiani dei settori suddetti”.

Laureati e laureate in Informatics for Digital Health avranno inoltre la possibilità di sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere senior.

Per informazioni e iscrizioni: https://didattica.di.unipi.it/laurea-magistrale-in-informatics-for-digital-health/.

Fonte: Università di Pisa

Notizie correlate