Sparano colpo d’arma da fuoco sul soffitto di un locale, arrestati

A Sesto Fiorentino, quattro uomini, tre di origine marocchina e uno pakistana, sono stati arrestati per violenza privata aggravata dopo aver sparato un colpo d’arma da fuoco sul soffitto di un locale. L’episodio è avvenuto quando il gruppo, intorno alle 5 del mattino, ha preteso di essere servito con alcol, nonostante il locale fosse chiuso. Di fronte al rifiuto della titolare, uno di loro ha estratto una pistola e ha sparato, senza ferire nessuno. La proprietaria, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno rintracciato e bloccato i sospetti a bordo di un’auto nella zona. Durante il controllo, la polizia ha sequestrato due coltelli di grandi dimensioni, un coltello a farfalla e uno sfollagente telescopico, tutti riconducibili al gruppo. L'arma da fuoco usata non è ancora stata trovata, e sono in corso ulteriori indagini. Il presunto autore dello sparo è stato denunciato anche per porto abusivo d'armi ed esplosioni pericolose. Gli indagati, già noti alla polizia, sono stati trasferiti al carcere di Sollicciano e rimangono soggetti alla presunzione d'innocenza in attesa del processo.

