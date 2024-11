Torna la fiera di San Severo, sette giorni di luna park e nel fine settimana arrivano i mercati

Sono arrivate oggi, lunedì 11 novembre i primi “giostrai” della fiera annuale di san Severo a Castelfranco di Sotto. Ufficialmente i giorni della manifestazione cominceranno giovedì 14 e si protrarranno fino a martedì 19. Una festa tradizionale per celebrare l'arrivo in paese delle reliquie del santo romano nel 1662.

Giovedì 14 aprirà i battenti il luna park, allestito in piazza XX settembre, dove per quest'anno saranno presenti 34 attrazioni gestite da 25 esercenti. Il luna park rimarrà per tutta la durata della fiera, ovvero fino a martedì 19. Le giostre saranno aperte nel pomeriggio e nella prima serata fino alle 20 circa tutti giorni. Il sabato invece le attrazioni rimarranno aperte fino a più tardi.

Domenica 17, poi entrerà nel vivo la parte più fieristica della manifestazione con l'arrivo della fiera vera e propria a cui parteciperanno 95 commercianti ambulanti dislocati sulle vie a cintura del centro storico. Si tratta per lo più banchi tipici delle fiere le cui categorie merceologiche spaziano dai tipici dolciumi ad altre tipologie non alimentari. Domenica 17 inoltre i negozi del centro commerciale naturale potranno rimanere aperti e nel centro storico è previsto l'arrivo degli espositori del settore hobbistico e artigianale. Questa parte del mercato verrà curata dalle associazioni di categoria a cominciare da Confcommercio. “Salutiamo con piacere il ritorno della Festa di San Severo, tradizionale appuntamento veramente importante e sentito dalla comunità di Castelfranco di Sotto, al quale abbiamo collaborato con piacere, in particolar modo per l'organizzazione del mercatino che si terrà nel centro storico”afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Siamo convinti – continua - che si tratti di un ulteriore motivo di attrazione per il centro di Castelfranco e che sposa il progetto di rilancio che stiamo portando avanti in piena sinergia con il Centro Commerciale Naturale per valorizzare il centro storico e le sue attività commerciali, anche attraverso occasioni come questa che permettano di incentivarne l'attrattività e la fruibilità”.

Lunedì 18 sarà invece il giorno vero e proprio dedicato alla celebrazioni religiose del santo patrono, che avranno luogo con le funzioni religiose previste alle 8, alle 10 e alle 18, inoltre il 18 sarà anche la giornata del Bambino e del Diversamente abile. In questa giornata infatti il luna park sarà aperto tutto il giorno e i ragazzi potranno accedervi utilizzando gli sconti di circa il 50% tramite i biglietti che verranno distribuiti a scuola nei prossimi giorni o tramite le promozioni fatte dagli stessi gestori delle attrazioni. Mentre tutte le persone diversamente abili avranno accesso gratuito a tutte le giostre del luna park. Nella giornata del 18 inoltre le scuole di Castelfranco e gli uffici pubblici tra cui il comune rimarranno chiusi in occasione del santo patrono.

Sempre lunedì 18 si svolgerà anche il mercato settimanale che per lasciare spazio alla festa di San Severo, avrà lungo in viale Italia e in parte su via Vigesimo.

Martedì 19 ultimo giorno poi tornerà il Fierone con gli ambulanti che saranno di nuovo a esporre sulla cintura delle strade intorno al centro storico con i generi da fiera.

Durante lo svolgimento della fiera inoltre merita ricordarlo la viabilità subirà varie modifiche, sia in materia di circolazione che di sosta. Tutti i cittadini sono invitati a seguire la nuova segnaletica stradale provvisoria con le relative indicazioni e qualora si verificassero dei problemi possono rivolgersi al comando della polizia municipale chiamando il numero 0571487242.

“Torna – dice l'assessore alle attività produttive Pino Calò - anche per il 2024 la fiera di San Severo , una manifestazione storica per Castelfranco dal valore religioso, ma anche civile essendo di fatto il patrono del paese e avendo una forte valenza commerciale. Abbiamo cercato di mantenere inalterate tutte quelle iniziative che ormai fanno parte della tradizione di Castelfranco a cominciare dal luna park. È un'occasione inoltre per gli esercenti per rimanere aperti agli avventori oltre gli orari tradizionali. Abbiamo cercato di dare slancio anche al centro storico con le varie iniziative commerciali proposte dalle associazioni di categoria. Si tratta di una fiera importante per Castelfranco di Sotto che rappresenta una tradizione legata al santo patrono e quindi all'identità religiosa del nostro territorio. Spero che come gli altri anni tutto vada bene a cominciare dalle condizioni meteo e che in futuro si possa anche apportare qualche piccola innovazione a questa fiera”.

