Bosco didattico, tappa di Unicoop Firenze a San Miniato

Al via, per il quarto anno, il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria G. Giusti di San Miniato (PI) con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato, Andrea Fubini, Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato, e Angela Bagagli, presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

Dedicate tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze propongono anche quest’anno il progetto dei boschi didattici realizzati nelle scuole toscane, in collaborazione con il Comune e la locale sezione soci Coop, per trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità: dopo la piantagione di questa mattina, il percorso vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l'obiettivo di sviluppare una sensibilità sul tema ambientale e di accompagnare la crescita con attività didattiche e ricreative sviluppate dentro questo nuovo spazio verde.

Simone Giglioli, Sindaco del Comune San Miniato

«Siamo felici che questo importante progetto di Unicoop Firenze faccia tappa a San Miniato, e speriamo che possa proseguire anche in altre scuole del nostro territorio. E’ importante che uno spazio del giardino diventi un luogo dove gli studenti e le studentesse possano partecipare alla piantumazione, farsi carico della cura e della crescita delle piante, sotto la guida degli insegnanti, nell’ottica di un percorso virtuoso utile per coltivare la bellezza e il rispetto dell’ambiente che ci circonda».

Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze

«Per il quarto anno riparte il progetto dei boschi didattici che, in queste settimane, ci vede impegnati nelle scuole toscane dove sta prendendo il via la piantagione di nuovi boschi, piccole riserve di biodiversità che arricchiscono la singola scuola e tutta la comunità. Il progetto dei boschi didattici mette al centro la valorizzazione degli spazi all'aperto attraverso un modello molto efficace di co-progettazione con le scuole, le pubbliche amministrazioni e le nostre sezioni soci. In ogni bosco didattico mette radici una nuova comunità di alberi e, intorno a questi, una nuova comunità di persone: partecipare a questo percorso significa mettere i semi di nuove relazioni, fra le piante, fra le persone e fra l’uomo e la natura, con l’auspicio che questa esperienza sia un seme che germoglia nella loro vita da adulti».

Angela Bagagli, presidente della sezione soci Coop Valdarno Inferiore

«Siamo molto felici di partire con il progetto educativo del bosco didattico alla scuola primaria Giusti: insieme agli alunni e agli insegnanti abbiamo inaugurato questa nuova zona verde che, piano piano, si svilupperà e crescerà con i ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso scolastico. Durante la mattinata abbiamo visto l'entusiasmo e la curiosità degli alunni, pronti a prendersi cura di questo nuovo “compagno di giochi”. L'obiettivo è che, in questo modo, i più piccoli possano toccare con mano le tematiche ambientali, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza. Ringraziamo la scuola e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell'educazione ambientale».

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

