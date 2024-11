Paziente insulta e minaccia medico all'ospedale: multa da 1000 euro

A Livorno, un uomo di circa 50 anni ha minacciato e insultato un medico di turno nel reparto di medicina generale dell'Ospedale Spedali Riuniti. L’intervento del NAS è stato richiesto dalla direzione dell'Asl Toscana Nord Ovest, che ha segnalato l’episodio per un’indagine. Il paziente, già noto per precedenti penali, è stato accusato di comportamento violento e intimidatorio nei confronti del personale sanitario e multato per 1.000 euro dall'autorità amministrativa.