Spettacolo di danza all'Orcio d'Oro di San Miniato

Risultato straordinario per la mostra di Alessandra Mariotti all'Orcio d'Oro di San Miniato, con il libro di Patrizia Caponi, appena uscito per La conchiglia di Santiago. Buona parte delle quasi quaranta splendide tavole sono state vendute, con un risultato che è il migliore mai raggiunto in galleria.

Domenica alle 17, in piena Mostra Mercato del Tartufo Bianco San Miniato ci sarà lo spettacolo di danza della compagnia Dream & Dance, senz'altro da non perdere.

