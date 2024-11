Venti chili di carne congelata senza tracciabilità: sequestro e multa da 1500 euro per un ristorante

Nell'ambito della campagna sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Livorno hanno ispezionato un ristorante a Collesalvetti. Durante il controllo, è stata riscontrata la presenza di 22 kg di carne congelata (pollo e maiale), per un valore di circa 500 euro, priva di tracciabilità, in violazione delle normative sulla conservazione degli alimenti. La merce è stata sequestrata e il titolare è stato multato per 1.500 euro; le autorità competenti sono state informate.

