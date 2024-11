Consiglio comunale di Empoli, le mozioni presentate e il risultato del voto

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito ieri, martedì 12 novembre, alle 18.30. Come di consueto, può essere rivisto anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli. Di seguito le votazioni dei punti all'ordine del giorno:

Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su 'Aggressioni al personale sanitario e sociosanitario presso l'ospedale San Giuseppe di Empoli' con emendamenti e votazione per punti. La mozione è stata approvata all'unanimità.

Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su “Recepimento contributi al PSICT della direzione regionale urbanistica e politiche abitative settore pianificazione del territorio della Regione Toscana ai sensi dell’art. 53 della lr 65/2014 relativo all'avvio del Piano Strutturale Intercomunale”. La mozione è stata bocciata con voti favorevoli dei gruppo Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e M5S, astenuti Fratelli d'Italia e Centrodestra per Empoli, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Forza Italia-Empoli del Fare.

Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su “Emergenza PFAS – richiesta di approvazione urgente di una legge che metta al bando la produzione, l’utilizzo e la commercializzazione dei pfas e nei regolamenti gli usi indispensabili – richiesta analisi per valutare la presenza dei pfas nell’acqua potabile dell’acquedotto comunale”. Approvate le prime due impegnative, con sola astensione del gruppo Fratelli d'Italia. Bocciate le ultime tre impegnative, con favorevoli Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Centrodestra per Empoli, astenuti Fratelli d'Italia e Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra.

Odg presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra su “Mancata erogazione dei ristori alle vittime di guerra dalle forze del terzo reich”. L'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “Risarcimenti vittime delle stragi nazifasciste ed equiparazione, agli effetti risarcitori, delle vittime delle foibe; istituzione della "panchina tricolore" in ricordo delle vittime delle stragi nazifasciste e delle foibe; istituzione di una pietra d'inciampo" in ricordo di Norma Cossetto, vittima delle foibe, medaglia d’oro al merito civile, simbolo delle atrocità commesse dai partigiani jugoslavi titini e simbolo di tutte le vittime delle foibe”. La mozione, modificata su istanza del gruppo Centrodestra per Empoli, è stata bocciata, favorevoli Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, contrari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

