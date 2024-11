Dalla Toscana alla Florida, in Regione l'incontro per promuovere opportunità di business

Giornata di confronto e incontro per valutare e promuovere reciproche opportunità di business tra le imprese toscane e lo Stato della Florida. Questo il tema al centro dell’iniziativa promossa dallo Sportello imprese Unlock Toscana, progetto di Regione ed Associazioni di categoria per supportare l'internazionalizzazione delle imprese toscane, in collaborazione con Invest in Tuscany e l’associazione governativa Select Florida che si è tenuta stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. La visita della delegazione statunitense in Toscana si inserisce nella missione più ampia che, in questi giorni, sta interessando altre città e località italiane nata per rafforzare i legami economici con la Florida.

La mattinata si è aperta con una breve presentazione del quadro economico dello Stato della Florida. Successivamente sono stati approfonditi alcuni settori, quali nautica, scienze della vita, aerospazio, mobilità, trasporti e logistica, ed illustrate le opportunità di business ai rappresentanti delle imprese toscane.

Nutrita la delegazione statunitense composta, oltre che da imprenditori, dai Segretari di Stato al Commercio e ai Trasporti della Florida, dai rappresentanti della autorità portuali di Jacksonville, di Port Canaveral e di Port Everglades, Port Manatee, della Embry-Riddle Aeronautical University, della University of South Florida (USF), della Florida International University (FIU), della University of Central Florida (UCF) e di Space Florida. In Sala Pegaso anche rappresentanti di imprese, università e associazioni di categoria toscane.

“Si è trattato di un’ottima occasione – ha commentato il presidente Eugenio Giani - per creare contatti e sinergie tra alcune realtà toscane ed il sistema economico di uno tra gli Stati Usa più attivi e all’avanguardia. La Toscana, ormai da tempo, ha scelto di incentivare al massimo la propensione di tante aziende toscane all’internazionalizzazione e al stesso tempo di attirare importanti investimenti esteri. Un doveroso ringraziamento va ad Unlock Toscana e ad Invest in Tuscany sempre molto attenta a selezionare e promuovere questo tipo di incontri”.

L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras è intervenuto in apertura di lavori spiegando che “l’incontro di oggi offre la possibilità di creare collaborazioni interessanti in settori in cui Toscana e Florida sono molto attive: si va dai settori più tradizionali, come la nautica o i trasporti, a quelli più innovativi, come l’aerospazio o le scienze della vita”. Al termine alcune imprese toscane intervenute hanno avuto la possibilità di fare incontri informali per avviare rapporti e fare networking. “Iniziative come queste - ha concluso l’assessore - si rivelano fondamentali per gettare le basi per relazioni proficue e scambio di esperienze”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

