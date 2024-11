Incidente in Fi-Pi-LI tra San Miniato e Empoli, un donna in ospedale. Cinque chilometri di coda

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, intorno alle ore 18. D quanto appreso a causa di un tamponamento il passeggero anteriore, una donna di 74 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Non sarebbe in gravi condizioni. A causa del sinistro si sono formati 5 km di coda in aumento.

