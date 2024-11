Lotto, a Pontedera vincita da 27mila euro

Toscana a segno con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, un premio da oltre 27mila euro è stato centrato a Pontedera, in provincia di Pisa grazie a dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina sulla ruota di Venezia. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

