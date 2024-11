Rapina a turista americana in piazza Duomo: fermati due minorenni

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha fermato due minorenni, sospettati di aver rapinato una turista americana in piazza Duomo intorno alle 2:30. Secondo la ricostruzione, la giovane è stata avvicinata da tre persone, una delle quali le ha strappato una collana d’oro dal collo. Un passante ha assistito alla scena e, insieme a degli amici, ha inseguito i rapinatori. Due dei tre fuggitivi sono stati raggiunti, uno dei quali ha brandito un coltello e l'altro una corda elastica per intimorire gli inseguitori. Una volante della polizia ha poi bloccato i sospetti, entrambi minorenni di origine straniera, denunciandoli per rapina in concorso. Un coltello è stato recuperato sul luogo, mentre la refurtiva non è stata ritrovata.

