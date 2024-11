Letteratura, aperto il XIII bando del Premio Boccaccio Giovani

È ufficialmente aperto il XIII bando del Premio Boccaccio Giovani, il concorso letterario rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado promosso dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, si avvale del patrocinio del Comune di Certaldo, dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

Il concorso invita gli studenti a esplorare l’universo narrativo di Giovanni Boccaccio, creando testi originali in prosa ispirati ai temi e alle atmosfere del Decameron. L’edizione 2024/2025 propone un tema di grande attualità: “La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?”. Nel solco dell’opera boccacciana, che celebra la varietà dei caratteri e delle esperienze umane, il tema incoraggia una riflessione critica sulla diversità come valore o sfida, interrogandosi sulle sue implicazioni nella società contemporanea.

Il Premio è aperto a studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie superiori di tutta Italia, con particolare attenzione alla partecipazione delle scuole toscane. Le opere dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2025, secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito ufficiale: www.premioletterarioboccaccio.it.

Le opere saranno valutate da una giuria di esperti composta da: Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice), Maria Teresa Venturi (Università degli Studi di Firenze) e Marco Vichi (scrittore), presieduti da Natascia Tonelli, docente dell’Università di Siena e membro dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Contribuiranno al lavoro della giuria lettori esperti come GianMarco Gronchi (Boccaccio Giovani 2014), Benjamin Buda (Boccaccio Giovani 2021) e Stefano Vestrini (musicista e scrittore).

La cerimonia di premiazione si terrà nel prestigioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 21 maggio 2025 alle ore 15. Eventuali modifiche al programma saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.

"Essere stata premiata al Premio Boccaccio Giovani è stata una grandissima soddisfazione, un riconoscimento che mi ha riempito di orgoglio e gratitudine – ha dichiarato Ayla Stazi, vincitrice della XII edizione del Premio -. La cornice del Salone dei Cinquecento ha amplificato l’emozione: trovarsi in un luogo così carico di storia e bellezza ha reso l’esperienza ancora più indimenticabile. È stata un’occasione unica, di quelle che capitano una volta nella vita, e che ti lasciano un segno profondo, sia a livello personale che creativo. Partecipare al Premio è un'opportunità preziosa non solo per mettersi alla prova nella scrittura, ma anche per entrare in contatto con il mondo affascinante della letteratura boccacciana. Consiglio a tutti di partecipare: è un’esperienza che arricchisce e lascia ricordi indelebili".

"Il tema scelto per questa XIII edizione, 'La diversità: preziosa ricchezza o pesante ostacolo?', tocca una delle questioni più profonde e attuali della nostra società - conclude Simona Dei, Presidente dell'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio -. La diversità è ciò che ci definisce come individui, ma anche ciò che ci sfida a superare i confini del pregiudizio e della paura. Nel mondo narrativo di Boccaccio, la varietà di caratteri, situazioni e prospettive non solo arricchisce le storie, ma rappresenta anche un invito a riconoscere il valore della pluralità umana. Questo Premio offre ai giovani la possibilità di riflettere e di raccontare, attraverso le loro parole, come vivono e interpretano la diversità. È un percorso che li porta a scoprire non solo la complessità degli altri, ma anche aspetti inediti di sé stessi. Sono certa che le opere di questa edizione sapranno emozionare e farci vedere il mondo attraverso occhi nuovi, come solo le voci fresche e autentiche delle nuove generazioni sanno fare. Stiamo entrando inoltre nel 65° anniversario dalla morte di Boccaccio e per la nostra associazione sarà un anno molto intenso".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate