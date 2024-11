Mezzi abbandonati, un'auto trovata piena di rifiuti: scattano le rimozioni a Santa Croce

Auto abbandonate, un furgone adibito a dormitorio, vetture pieni di rifiuti. É questa la situazione a cui si sono trovati davanti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri di Santa Croce sull'Arno, quando dopo varie segnalazioni arrivate dai cittadini nei giorni scorsi, sono intervenuti in via Masini.

L'operazione di polizia è stato un piccolo blitz nell'area per cercare di colpire queste situazioni illecite nel modo più radicale possibile. Gli agenti e i militari infatti, al monumento dell'intervento hanno rilevato una situazione abbastanza al limite e per certi versi anche oltre il consentito. Le forze dell'ordine hanno subito provveduto in primo luogo a far rimuovere il furgone adibito a dormitorio, in cui dormiva e forse viveva, una persona. Poi sono scattati gli accertamenti anche sulle altre vetture e anche qui non sono mancate le sorprese. Un'automobile non in grado di marciare, è stata trovata completamente piena di rifiuti, di provenienza civile, tanto che è dovuta intervenire Geofor prima di rimuoverla, per la bonifica. L'operazione si è conclusa oggi con la rimozione di altre due autovetture abbandonate. Sul posto oltre agli agenti della polizia municipale era presente anche il sindaco Roberto Giannoni. Il furgone adibito a camper era stato rimosso contestualmente al momento dell'operazione anche perché gravato da provvedimenti amministrativi che avevano portato al sequestro.

Alla fine quindi la persona che vi dormiva dentro è stata allontanata. Dopo l'operazione odierna, rimangono altri veicoli la cui posizione per ora è al vaglio della polizia municipale, nelle prossime settimane infatti verranno fatti ulteriori accertamenti. Inoltre proprio oggi a termine della rimozione di via Masini sono state individuate dalla polizia municipale e rimosse subito altre due automobili abbandonate e fuori regola: una in via Gobetti e una in via Amendola.

"In primo luogo – spiega il sindaco Roberto Giannoni – ringrazio la polizia municipale di Santa Croce sull'Arno e i carabinieri della nostra stazione per il lavoro fatto. Un'operazione non facile in partenza, anche perché non sapevamo nel dettaglio che situazione avrebbero trovato. Questo è un primo passo verso una maggiore attenzione al territorio. Infatti da ora in poi situazione fuori dalle regole come queste, non saranno più tollerate e il nostro impegno sarà di intervenire puntualmente per evitare di arrivare a situazioni estreme come quella di via Masini che per altro poi per essere risolte abbiamo dovuto spendere soldi dei contribuenti. Per noi non è solo un problema di decoro, che certo, ha la sua importanza, ma è anche una questione di sicurezza delle persone e del territorio. È chiaro che zone come questa possono diventare ricettacolo anche di reati più o meno gravi, per questo non possiamo lasciar correre se vogliamo, come avevamo detto nel nostro programma, ridare un decoro e una vivibilità a Santa Croce sull'Arno".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

