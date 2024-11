Torna la Mezza maratona di San Miniato, classica dell’8 dicembre

Ha una particolarità la Mezza Maratona “Giuseppe Cerone” Città di San Miniato. Dal 2015, anno della sua quinta edizione, si è sempre disputata nella stessa data, l’8 dicembre e sarà così anche quest’anno, con la festività che coincide con la domenica, quindi con una maggiore concorrenza di altre prove sparse per l’Italia. Per gli organizzatori toscani questo però non è un problema, perché la storia della manifestazione dimostra che i numeri sono dalla sua parte, tanto che ormai il muro dei 500 arrivati è stato valicato più volte.

La corsa toscana, vivrà quest’anno la sua edizione numero 13 e avrà anche valore di Campionato Regionale degli Amministratori Toscani, ma sulla distanza dei 10 km, associata alla mezza maratona. Quest’anno gli organizzatori pisani hanno fatto le cose in grande, infatti, oltre alla 10 km, la mezza ha anche altre gare come contorno: la Mini Run riservata alle categorie giovanili e la Marcia del Tartufo Bianco, camminata ludico-motoria sulle distanze di 10 – 7 – 3 km. Il riferimento al tartufo non è casuale: il ristoro finale sarà a base proprio di risotto al tartufo Bianco di San Miniato…

Nel corso degli anni la gara, valida per il Criterium Podistico Toscano, è cresciuta di livello fino ad ospitare i migliori nomi del panorama podistico nazionale, soprattutto i corridori africani tesserati per le società italiche. Il primato della corsa è del burundiano Jean Marie Vianney Niyomukiza, vincitore lo scorso anno in 1h04’34” mentre fra le donne il record è della kenyana Lenah Jerotich che nel 2022 corse in 1h15’13”. Da notare come fra le donne solo Denise Cavallini sia riuscita nella doppietta, nel 2'012 e 2016 mentre il primato di successi in campo maschile è del marocchino Jilali Jamali, primo nel 2013, 2016 e 2021, secondo nell’edizione inaugurale del 2011 e probabile protagonista anche il prossimo 8 dicembre.

Partenza della gara alle ore 9:00 dalla Casa Culturale di Via Pizzigoni a San Miniato Basso. Il costo di partecipazione è di 20 euro fino al 15 novembre, per poi passare a 25 euro. A tutti un pacco gara contenente un capo tecnico oltre a chip e pettorale. Premiazioni riservate ai primi 5 atleti assoluti, poi sono previsti ben 65 premi di categoria oltre alle prime 6 società maschili e 5 femminili. Un premio speciale anche alle prime 15 società per numero di partecipanti alle marce ludico-motorie.

Per informazioni: Atletica La Rocca “Luigi Ocone”, https://www.mezzamaratonasanminiato.it/

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate