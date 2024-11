Aeroporto di Firenze: disagi e voli cancellati per nebbia

Disagi per i passeggeri in arrivo e in partenza all'aeroporto di Firenze: a causa della nebbia sono stati dirottati una ventina di voli in arrivo con conseguenti cancellazioni per quelli in partenza. I problemi sono iniziati da metà della mattinata proseguendo stamani: intorno alle 9:30 proseguendo poi per buona parte del pomeriggio.

Dalle 17:20 il traffico è ripreso ma la visibilità sta nuovamente peggiorando.

