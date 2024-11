Inaugurata a Pontedera la Baita di Babbo Natale

Taglio del nastro questa mattina a Pontedera per la Baita del Babbo Natale 2024, uno

degli allestimenti natalizi più suggestivi d’Italia, ideato e organizzato da Paolo Grossi in

collaborazione con Music Staff Italia. La manifestazione, giunta all’11ma edizione,

quest’anno è approdata negli spazi dell’ex Centro per l’arte Otello Cirri, in via della

Stazione Vecchia, a due passi dal Piazzone, adeguati temporaneamente per ospitare il

villaggio della Lapponia dove Babbo Natale vive insieme agli elfi.

“E’ stato molto significativo per noi allestire la Baita in questi ambienti che un tempo

ospitavano mostre e iniziative culturali – ha commentato Paolo Grossi – Abbiamo introdotto anche alcune novità che sono piaciute moltissimo ai bambini, come la fabbrica dei giocattoli, che sforna giochi a ritmo continuo sotto un mondo di regali”.

Nelle prossime settimane, mentre le famiglie si dedicheranno agli acquisti nelle vie del

centro illuminate dagli addobbi natalizi, i bambini, magari accompagnati dai nonni,

potranno trascorrere interi pomeriggi nel regno dei ghiacci, giocando con renne, pinguini e orsi polari, partecipando ai laboratori, preparando le letterine con la lista dei desideri e infine incontrando Babbo Natale in persona, quello con la barba vera che, grazie al suo impegno nel volontariato, porta doni tutto l’anno. Sono già più di cento le prenotazioni arrivate da tutta Italia per il pacchetto “pernottamento, cena con Babbo Natale e ingresso nella Baita”.

La Baita di Babbo Natale è patrocinata dal Comune di Pontedera con la Fondazione per la cultura di Pontedera. Presenti alla festa inaugurale di oggi tre rappresentanti dell’amministrazione comunale, gli assessori Mattia Belli, Sonia Luca e Alessandro Puccinelli.

“Sono molto felice che la Baita di Babbo Natale sia arrivata a Pontedera e ringrazio Paolo Grossi per questo allestimento così curato che ha trasformato questi spazi in un luogo davvero magico” ha detto l’assessora Sonia Luca.

“Abbiamo voluto affiancare la Baita di Babbo Natale ad altre manifestazioni come il nostro tradizionale “Natale ad Arte” proprio per andare incontro ai desideri dei più piccoli” ha sottolineato l’assessore Mattia Belli.

“Tutti stiamo vivendo un periodo storico complesso e difficile – ha spiegato l’assessore

Alessandro Puccinelli – questo villaggio natalizio ci consente di offrire ai nostri bambini

anche un po’ di leggerezza, di spensieratezza”.

La Baita di Babbo Natale è un affascinante percorso di avvicinamento all’incontro con

Babbo Natale, fra scenografie suggestive e allestimenti bizzarri.

Queste le tappe del percorso:

La Foresta innevata, creata all’interno di un tunnel con piante cariche di neve e

un’installazione di luci emozionali;

Il Bosco incantato, che si raggiunge attraversando un paese in miniatura fatto da casette di legno in cui i bambini potranno entrare per far visita agli elfi;

L’Officina della Slitta, dove sarà possibile farsi un selfie sulla mitica slitta di Babbo Natale con le renne pronte per decollare;

La Stanza del Prato Magico, dove chi entra si ritrova fra libri giganti Popup e renne curiose;

Il Polo Nord, dove ci si può immergere nel regno dei ghiacci, fra igloo, orsi e pinguini; La Fabbrica dei Giocattoli, dove gli elfi, in mezzo a strani ingranaggi, lavorano all’originaria macchina fabbricatrice di giocattoli, sovrastati dal pianeta Terra intorno al quale ruotano moltissimi regali;

Il Centro smistamento pacchi, con l’incredibile logistica per la consegna dei regali in tutto il globo terrestre;

La Cucina della Zia di Santa Claus, dove la zia, sulla sua vecchia stufa, prepara le ricette per la dieta di Babbo Natale;

La Tana degli elfi, dove si visita la camera con i piccoli letti degli aiutanti di Babbo Natale e dove si può imbucare la letterina con i desideri in una cassetta magica che sa riconoscere i bambini buoni da quelli birichini;

Il Laboratorio più pazzo del mondo dove sarà possibile creare con le proprie mani un

oggetto ispirato al Natale da portare a casa come ricordo della visita.

La casa di Babbo Natale, dove finalmente i piccoli potranno vivere il momento più atteso: l’incontro con Babbo Natale per confidargli i regali da trovare sotto l’albero.

La Baita di Babbo Natale è aperta al pubblico in queste date:

Sabato 23 e Domenica 24 Novembre

Sabato 30 Novembre e Domenica 1° Dicembre

Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre

Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre

Sabato 21, Domenica 22

Lunedi 23, Martedi 24, Mercoledi 25 e Giovedi 26 Dicembre;

Per informazioni e prenotazioni telefonare o mandare un messaggio WhatsApp al

338 2233310 oppure: https://www.facebook.com/labaitadibabbonatale -

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate