Incendio in appartamento, intossicati madre e figlio

I vigili del fuoco sono intervenuti questa sera in via Firenze a Pontedera, per placare un incendio divampato in un appartamento.

Stando ai primi aggiornamenti aggiornamento ci sarebbero due feriti, una madre di 55 anni e il figlio 18enne che avrebbero inalato materiale plastico incombusto.

A dare il via al roga sarebbe stata, in base alle prime ricostruzioni, una candela su mobile sintetico. L'appartamento è risultato denso di fumo e le condizioni dei pazienti stabili.

