Nuovo Liceo Montale, la Provincia di Pisa ha incontrato la Dirigenza scolastica e il Consiglio di Istituto

Confermata la consegna del nuovo Liceo Montale di Pontedera messo a punto dalla Provincia di Pisa per la fine del 2024. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione tra l'ente provinciale, la dirigenza scolastica e il consiglio di istituto, alla presenza dell'Amministrazione Comunale di Pontedera, per concordare le fasi di trasloco operativo.

"Abbiamo scelto di proseguire in questa fase di confronto partecipato, mettendo dei punti fermi, a partire dal fatto che verrà realizzato il trasloco dei materiali in regime di collaborazione tra l'ente provinciale e il personale scolastico durante le prossime vacanze natalizie, in modo che il nuovo plesso possa essere fruibile al rientro dalle vacanze di inizio gennaio 2025", afferma il Presidente Massimiliano Angori.

"Un totale di 56 nuove aule, alla fine, che saranno messe a disposizione di oltre 1300 tra studenti e studentesse, lasciando liberi i locali attualmente occupati di Palazzo Blu, per i quali si cercherà di capire l'eventuale utilizzo futuro. Sottolineo che dal 14 novembre sono state avviate le operazioni di pulizia dei locali, e da oggi lunedì 18 novembre gli allacciamenti alla fognatura comunale".

Ricordiamo anche che per gli interventi di adeguamento e rinnovamento della cabina elettrica presente tra palestra liceo XXV Aprile e Fermi Nord, necessari per il collegamento degli impianti del nuovo edificio del Montale, è stato affidato uno specifico appalto finanziato con fondi della provincia del valore di 200mila euro di quadro economico, e contestualmente, si sono messe a punto le procedure per il reperimento degli arredi scolastici, per un valore iniziale di 140mila euro, a valere su risorse provinciali.

"I locali sono stati realizzati avendo come principi cardine quello della inclusività e della dinamicità dello spazio stesso, e sono stati condivisi nella loro creazione in modo costante con la scuola, a partire dalle fasi progettuali, in un processo partecipativo che ha visto anche la consulenza pedagogica di un professionista per rendere tutte le aule vivibili e funzionali. Il nuovo edificio, inoltre, dispone di un impianto fotovoltaico e tutte le sue componenti sono ideate per il più alto rendimento energetico possibile, tanto che viene classificato a consumo zero. Saranno presenti degli spazi adibiti ad attività laboratoriale e i cosiddetti spazi di relazione, adibiti ad aumentare l’inclusività del plesso. Le aule avranno una superficie media superiore ai 50 mq", aggiunge Angori.

"L'intervento è stato finanziato con mutui BEI nell'ambito del piano regionale triennale 2018-2020 di edilizia scolastica, per l'importo di 7,5 milioni di euro, oltre il successivo cofinanziamento della Provincia di Pisa per ulteriori 290.000,00 euro, così per un totale di € 7.790.000,00 di quadro economico", aggiungono dall’ente provinciale.

"Il costo è ulteriormente aumentato per effetto dell’aggiornamento dei prezzari a seguito del rincaro dei prezzi dei materiali e dell’energia, quantificato in circa 2.300.000 euro (pari a circa il 45% dell’importo dei lavori originario), finanziati prevalentemente con il fondo statale costituito con il D.L. 50/2022, con una quota di fondi regionali (circa 87mila euro) e provinciali (circa 206mila euro) e con le economie di gara (circa 985mila euro) afferenti ai mutui BEI".

