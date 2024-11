Finisce fuori strada e si ribalta nel Pisano

Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 14,50 in Via del Commercio Sud nel Comune di Casciana Terme Lari per incidente stradale.

Il conducente di un'auto ha perso il controllo finendo fuoristrada ribaltandosi. La persona è stata estratta dall'abitacolo della vettura dal personale dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Presenti sul luogo del sinistro 118 e Carabinieri.

