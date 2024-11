C'è il "Giocattolo sospeso" anche a Città del Sole, per delle festività inclusive e solidali

Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, parte ufficialmente la quarta edizione del Giocattolo Sospeso, un progetto benefico ideato da Assogiocattoli che quest'anno batte ogni record, coinvolgendo oltre 500 negozi di giocattoli e punti vendita in tutta Italia. Per la prima volta, anche Città del sole si unisce con entusiasmo a questa splendida iniziativa, con la partecipazione di circa 40 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale (otto in Toscana, vedi sul sito ndr) incluso il negozio di Lucca di Via Fillungo 174a, rendendo ancora più magiche le festività natalizie per tanti bambini in difficoltà.

Città del sole, da sempre in prima linea nella promozione del gioco educativo e della cultura della solidarietà, ha scelto di supportare attivamente il progetto, trasformando i suoi negozi in punti di raccolta per i giochi destinati ai più piccoli. Con il coinvolgimento dei suoi punti vendita in tutta Italia, la storica catena di negozi dimostra ancora una volta il suo impegno sociale, contribuendo a diffondere un messaggio di speranza e gioia attraverso il gioco.

L'iniziativa benefica Giocattolo Sospeso, che ha riscosso un enorme successo nelle passate edizioni, si ispira alla tradizione napoletana del "caffè sospeso". Anche i clienti di Città del sole potranno partecipare a questo lodevole progetto acquistando un gioco da lasciare "sospeso" nei negozi, che verrà poi destinato ad associazioni benefiche locali e nazionali.

In questo periodo di festa, Città del sole conferma il suo impegno a sostenere la comunità, promuovendo il gioco come potente strumento di inclusione, crescita e solidarietà, e rendendo ogni momento natalizio un’opportunità di far felici i più piccoli.

Fonte: Ufficio Stampa

