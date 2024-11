Monossido dalla caldaia, quattro persone intossicate portate in ospedale

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti questa mattina alle ore 10:40 nel comune di Campi Bisenzio in Via di Vingone, in supporto al personale sanitario, per il soccorso a quattro persone di 2 nuclei familiari distinti, rimaste intossicate da monossido della caldaia nell’appartamento.

Il personale giunto ha effettuato la misurazione all’interno dell'edificio, dove nell’appartamento dal quale si è originato il monossido le due persone sono state soccorse dal personale sanitario, mentre durante il controllo del personale vigilfuoco nel vano scale e nell’appartamento soprastante è risultato presente un'alta concentrazione di gas (monossido). Si è così provveduto a portare in strada le due persone presenti per il successivo trasporto in ospedale per i controlli di rito.

Al termine dei rilievi, i Vigili del fuoco, su disposizione del Magistrato, hanno posto sotto sequestro la caldaia.

