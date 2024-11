Online il nuovo portale del Comune di Campi Bisenzio realizzato coi fondi Pnrr

È ufficialmente online il nuovo portale del Comune di Campi Bisenzio, completamente rinnovato nella grafica, nei colori e nell’organizzazione delle informazioni e dei documenti. Il progetto è stato finanziato con i fondi del PNRR nell’ambito della Misura 1.4.1 «Esperienza del cittadino nei servizi pubblici» e realizzato seguendo le Linee Guida di Designers Italia per i siti web della Pubblica Amministrazione, redatte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). L’obiettivo è garantire conformità alle normative più recenti in materia di accessibilità e trasparenza.

Il sito presenta quattro sezioni principali, raggiungibili dal menù in alto: Amministrazione (informazioni sull’Amministrazione, uffici e Regolamenti); Novità (comunicati stampa, avvisi e altre notizie); Servizi (tutte le informazioni e la modulistica per l’accesso ai servizi erogati dal Comune); e Vivere il Comune (eventi e luoghi). C’è inoltre la possibilità di navigare il sito per argomenti, selezionando i quali si avrà accesso a tutte le pagine che attengono a una specifica tematica. Nelle prossime settimane proseguirà e si concluderà la migrazione dei contenuti attualmente disponibili nella precedente versione del sito.

"L’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio – ha dichiarato il sindaco Andrea Tagliaferri – continua a utilizzare le risorse del PNRR non solo per opere pubbliche, ma anche per migliorare i servizi digitali. Grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza intercettate da questa Amministrazione comunale e al lavoro svolto dall'ufficio CED nel coordinamento della transizione al nuovo sito, disponiamo oggi di un portale altamente accessibile, pensato per fornire ai cittadini un chiaro punto di riferimento."

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate