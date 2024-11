Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore, tornano le fiere dell'orientamento per la scelta della scuola superiore

La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore dei Comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto, organizza anche quest’anno le fiere di orientamento rivolte agli alunni delle classi terze medie e alle loro famiglie, alle quali parteciperanno tutte le scuole superiori del circondario e delle zone circostanti. Gli orientatori delle cooperative SintesiMinerva e La Giostra, che gestiscono le attività della Rete InformaGiovani, hanno realizzato i laboratori di orientamento scolastico in tutte le classi terze medie, dando ai ragazzi informazioni sui diversi indirizzi di studio e strumenti necessari a valutare qualsiasi opportunità, ma prima di tutto per imparare a fare una autovalutazione delle proprie attitudini, dei propri interessi, delle competenze necessarie a svolgere le professioni e a individuare il percorso scolastico più adatto alle loro scelte.

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento scolastico risulta indispensabile e ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella loro scelta.Il primo appuntamento è per sabato prossimo, 23 novembre, dalle 15 alle 18 all’Istituto Comprensivo di Fucecchio, dove genitori e ragazzi potranno incontrare tutte le scuole superiori che parteciperanno con i propri insegnanti ad illustrare i percorsi scolastici. Durante la fiera è previsto l’incontro dell’orientatore con i genitori degli alunni, per illustrare il percorso svolto in classe dai loro figli: alle ore 14 si terrà il primo appuntamento con i genitori delle sezioni A B C D, e alle 15,30 il secondo incontro con i genitori delle altre sezioni. Le fiere proseguiranno con i seguenti appuntamenti: la mattina di sabato 30 novembre, ore 9,30-12,30, all’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto con incontro con i genitori fissato a metà mattinata.Sabato 7 dicembre dalle 15.30 alle 18.00 l'appuntamento della fiera si terrà all’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno dove oltre alle scuole superiori i genitori troveranno l'orientatore dalle 14.30 per accoglierli nel percorso intrapreso in classe con i figli.Ultimo appuntamento ad Orentano nel pomeriggio di venerdì 13 dicembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 con gli stand delle scuole superiori e l'orientatrice pronta a ricevere i genitori e gli studenti.

Per maggiori informazioni: www.informagiovanivaldarno.it.

Fonte: Ufficio Stampa

