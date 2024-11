Convegno su Francesco Feroni alla biblioteca di Empoli

Nella sala emeroteca della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, in via Cavour, 36, dalle 9.30 fino a 17.30 di sabato 23 novembre 2024, si svolgerà il convegno “Francesco Feroni. Un empolese tra Firenze e Amsterdam (1614-1696)”. L’iniziativa è stata promossa e realizzata dalla Società Storica Empolese, The Medici Archive project, in collaborazione con Università di Firenze, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo di Rotary Club Empoli. L’ingresso è libero.

PROGRAMMA – La giornata comincerà con i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi e dell’assessore alla Cultura, Matteo Bensi a cui seguirà l’apertura dei lavori del professor ordinario emerito Mauro Guerrini (Società Storica Empolese). Poi si entrerà nel vivo della giornata.

Preambolo di Maurizio Arfaioli (The Medici Archive Project), La via per Amsterdam: i Paesi Bassi di (e per) Francesco Feroni.

Feroni ed Empoli: Paolo Santini (Società Storica Empolese), I Feroni da Vinci a Empoli. Le radici vinciane e la presenza a Empoli; Fausto Berti (Società Storica Empolese), I Feroni e le tinte di Empoli nell’economia empolese tra Cinque e Seicento.

Feroni tra Firenze e Amsterdam: Hans Cools (Katholieke Universiteit Leuven), Un mercante senza scrupoli? Un'analisi delle attività economiche di Francesco Feroni ad Amsterdam; Matteo Calcagni (Istituto Universitario Europeo), Negoziare e Amministrare: la Depositeria Generale del Granducato di Toscana durante il mandato di Francesco Feroni (1674-1696).

Dopo la pausa per il pranzo, visita in biblioteca per poi ricominciare con L’eredità del (e dei) Feroni: ne parleranno Christine Follmann (Staatsgalerie Stuttgart), La cappella Feroni nella basilica della Santissima Annunziata a Firenze; Emanuela Ferretti (Università di Firenze), Villa di Bellavista: architettura e committenza nella Toscana di Cosimo III. Conclusioni di Cristiano Giometti (Università di Firenze).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

