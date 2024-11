Furgone e auto intralciano bus di AT a Livorno

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare se vi sono gli estremi per una denuncia per interruzione di pubblico servizio nei confronti dei proprietari dei veicoli che, parcheggiati in sosta vietata, ieri a Pisa hanno bloccato un bus del trasporto pubblico locale.

Questi i fatti: verso le ore 16:15 del 19 novembre 2024 il bus tpl, in servizio sulla Linea Pisa-Livorno, è rimasto bloccato nel controviale Carducci, nel Comune di Livorno, a causa di un furgone e un'auto in sosta vietata che ne hanno impedito il transito. Il blocco si è protratto per oltre 30 minuti fino a che il furgone non è stato spostato dal proprietario e il bus tpl ha potuto riprendere la propria corsa.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

