I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 17:45 nel comune di Firenze in via della Fonderia, per un incendio che si è originato in una camera da letto di un appartamento situato in un edificio composto da piano terra e primo piano. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Una persona affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per i controlli di rito.

