Beko, corteo attraverserà il centro storico di Siena in difesa dei 300 lavoratori

Un corteo attraverserà il centro storico di Siena con un comizio conclusivo in Piazza Salimbeni, organizzato per lunedì 25 novembre da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. L'iniziativa, in difesa dei circa 300 lavoratori di Beko Europe, segue l'annuncio della chiusura dello stabilimento ex Whirlpool entro il 2025, deciso dall'azienda. La mobilitazione è stata decisa dopo un'assemblea dei dipendenti davanti ai cancelli dello stabilimento.

Notizie correlate