Vento e mareggiate, allerta arancione in Toscana estesa a venerdì 22 novembre

Esteso fino a domani, venerdì 22 novembre, il codice arancione per vento e mareggiate, con validità dalle 18 di oggi, giovedì, fino alle 10 di domani. L’allerta riguarda il litorale centro settentrionale (Versilia esclusa) ed i rilievi appenninici in corrispondenza della Romagna Toscana e del bacino del Reno. Esteso a domani (fino alle 6) anche il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le zone di nord-ovest e quello per vento (fino alle 8) per tutta la regione.

Dalla serata di oggi, giovedì e fino alle prime ore di domani possibili temporali sulle zone settentrionali, in particolare su Apuane e Appennino. Rapido incremento dei venti da ovest/sud-ovest con raffiche molto forti in serata; graduale attenuazione dalla mattina di domani. Mare molto mosso in rinforzo dal pomeriggio di oggi fino ad agitato o molto agitato a nord dell'Elba, molto mosso o agitato a sud. Progressiva attenuazione nel corso della mattinata di venerdì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

