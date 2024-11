Critiche al sindaco Ghimenti per l'uso del profilo social del Comune

Serena Sbrana, capogruppo di Uniti per Calci, ha duramente criticato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, per l’uso del profilo Facebook ufficiale del Comune al fine di rispondere all' opposizione.

“In un contesto istituzionale, il profilo ufficiale di un Comune deve essere utilizzato esclusivamente per informare i cittadini in modo imparziale e trasparente, non per attacchi politici,” ha dichiarato Sbrana. “Trovo scandaloso che il sindaco Ghimenti abbia scelto di utilizzare uno strumento istituzionale, che appartiene a tutta la comunità, per difendere sé stesso e attaccare l' opposizione. È un comportamento che non si addice al ruolo di rappresentante delle istituzioni.”

Il consigliere ha sottolineato come un simile utilizzo del profilo Facebook del Comune rischi di minare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, trasformando uno spazio dedicato all’informazione pubblica in un campo di battaglia politica.

“È inaccettabile che si utilizzi il nome del Comune per scopi così divisivi,” ha aggiunto Sbrana. “Le risposte politiche devono essere date in sedi appropriate, come il consiglio comunale o sui profili personali dei rappresentanti politici o dei gruppi consiliari, non su uno spazio che dovrebbe essere neutrale e al servizio di tutti.”

Sbrana ha concluso auspicando un confronto più rispettoso e corretto: “Mi auguro che il sindaco comprenda la gravità di questo comportamento e scelga, in futuro, di rispettare la distinzione tra il piano istituzionale e quello politico. Le istituzioni devono essere il simbolo della trasparenza e della neutralità, non un mezzo per attacchi alla minoranza.”

Fonte: Uniti per Calci - Ufficio Stampa

