L’Empoli a fianco delle donne con “Un Rosso alla Violenza”

Un Rosso alla Violenza: Empoli Football Club scende in campo al fianco delle donne

In occasione della sfida contro l’Udinese in programma lunedì 25 novembre alle 18:30, gli azzurri vestiranno una maglia con una patch speciale, con la scritta “Un rosso alla violenza”.

