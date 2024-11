Nasce AlumnUnifi, la comunità di chi ha studiato all’Università di Firenze

Mantenere vivo il legame con chi ha studiato sui banchi dell’Ateneo fiorentino. Nasce AlumnUnifi, la comunità fondata dall’Università di Firenze, in occasione dei suoi 100 anni, per offrire alle proprie Alumnae e ai propri Alumni uno spazio che mantenga vivo il legame con l’Ateneo e favorisca opportunità di confronto e sviluppo professionale.

Dedicata a coloro che abbiano condiviso un “tratto di strada” all’interno dell’Ateneo, Alumnunifi sarà presentata giovedì 28 novembre al Teatro di Fiesole (Largo Piero Farulli 1, Fiesole – ore 20.30) da Alessandra Petrucci, rettrice dell’Ateneo fiorentino; Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole; Marco Pierini, prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale; Francesco Niccolini, scrittore, drammaturgo e alumnus laureato in Storia dello spettacolo.

Dopo la presentazione andrà in scena “Caravaggio. Di chiaro e di oscuro”, uno spettacolo di Francesco Niccolini, con Luigi d’Elia e la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi.

Saranno presenti nel teatro uno stand dedicato al merchandising Unifi e un corner fotografico per dare la possibilità alle Alumnae e agli Alumni presenti di farsi scattare una foto ricordo e diventare testimonial del progetto.

Inoltre, sarà possibile contribuire alla creazione di un album di ricordi delle Alumnae e degli Alumni Unifi, inviando entro lunedì 25 novembre all'indirizzo alumni@unifi.it qualsiasi immagine che possa lasciare una traccia significativa degli anni trascorsi all’Università di Firenze, dalla foto della laurea alla copia del libretto.

Le Alumnae e gli Alumni dell’Università di Firenze potranno partecipare all’evento iscrivendosi sul sito alumni.unifi.it o scrivendo a alumni@unifi.it.

Ad AlumnUnifi possono aderire laureati, dottori di ricerca e quanti abbiano completato un percorso formativo post-laurea presso l’Ateneo; studenti e studentesse internazionali che abbiano trascorso un periodo di studio presso Unifi. Fare parte della comunità significa continuare a vivere l’Università partecipando a eventi dedicati e incontri con gli altri membri, contribuire a promuovere l'interazione tra il mondo accademico e la società, oltre a poter usufruire di vantaggi e servizi riservati.

Tra i progetti legati ad AlumnUnifi, si segnala anche il podcast “100 e oltre”, realizzato in collaborazione con il Laboratorio Multimediale di Ateneo: una raccolta di storie di Alumnae e Alumni che attraverso un dialogo a due voci condividono i propri ricordi legati agli anni dell’Università.

Le prime testimonianze raccolte sono quelle di Letizia Fuochi, laureata in Storia e oggi cantautrice, Laura Crocini, dottoressa di ricerca in Atomic and Molecular Photonics, oggi responsabile di un gruppo di ricerca presso la Charité - Universitätsmedizin di Berlino. Tra i protagonisti del podcast anche Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo, nuotatori olimpici e laureati Unifi rispettivamente in Scienze Motorie, Sport e Salute e in Medicina e Chirurgia.

