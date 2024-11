Accorpamento Istituto comprensivo Gonnelli: anche Cgil in piazza per la protesta

“Le bambine e i bambini del comprensivo Gonnelli, insieme ai loro insegnanti, al personale ATA e alla Dirigente Scolastica hanno dato una grande lezione di civismo, perché alle istituzioni e all’opinione pubblica del nostro territorio stanno dicendo che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, comunità degne di essere ascoltate e altre no. Lanciamo quindi un duplice appello: alle lavoratrice e ai lavoratori della scuola e a tutti i lavoratori indistintamente di aderire in massa allo sciopero generale del 29 novembre indetto dalla CGIL insieme alla UIL e partecipare alle relative manifestazioni, per chiedere al governo e al Ministro Valditara più investimenti e non dimensionamenti delle scuole, perché non è possibile continuare a tagliare sull’istruzione. Chiediamo poi alla Città Metropolitana di ritirare il provvedimento preso senza alcun tipo di ascolto e dialogo e avviare un processo di confronto per arrivare a scelte condivise con tutti i soggetti interessati; scuole, enti locali, comunità territoriali”.

Notizie correlate