Cacciator soccorso dai vigili del fuoco a Sommocolonia

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, in collaborazione con il sast e l'elicottero Pegaso, sono intervenuti località Sommocolonia per soccorrere un cacciatore che era caduto in un dirupo di 30 metri.

L'uomo, che ha riportato gravi traumi, è stato raggiunto dai soccorritori ed è stato successivamente imbarellato e portato via dall'elicottero Pegaso.

