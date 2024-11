Toscana ai vertici della sanità: 10 riconoscimenti al 'Lean Healthcare Award'

"La Toscana si conferma ai vertici nazionali della sanità. Ne siamo molto orgogliosi". Commenta così il presidente Eugenio Giani i 10 riconoscimenti risultati ottenuti dal sistema regionale alla settima edizione del "Lean Healthcare Award 2024", il concorso delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane. I dieci premi sono stati attribuiti ieri a Roma a cinque enti sanitari della regione: le Aziende Ospedaliero Universitarie di Pisa e di Siena; l’Azienda USL Toscana Sud est; l’Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione Monasterio.

Per l'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini "La Toscana continua a progredire, a produrre innovazioni e ad aprire nuove frontiere. Il fatto che la sia tra le realtà ad aver ricevuto più riconoscimenti, è la dimostrazione che non ci facciamo piegare dalle difficoltà. Costruiamo il futuro mettendo in campo progetti che fanno crescere il nostro sistema sanitario pubblico".

Fonte: Regione Toscana