Sciopero dei treni, disagi a Santa Maria Novella

Numerosi treni cancellati e disagi per i viaggiatori alla stazione Santa Maria Novella di Firenze questa mattina per lo sciopero nazionale del personale delle ferrovie proclamato da alcune sigle autonome e in corso dalle 21 di ieri sera fino alle 21 di oggi.

Lunghe file, soprattutto turisti, per chiedere informazioni alle biglietterie e agli sportelli o in attesa all'interno della stazione.

