Maltratta la compagna, arrestato a Grosseto

I carabinieri di Grosseto arrestato un uomo, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni in danno della ex compagna. I fatti risalgono a ottobre: i carabinieri intervennero in un'abitazione dove un vicino aveva segnalato forti urla. La donna ha detto subito che si trattava di un ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga serie ed è stata infine convinta a sporgere denuncia. Ha dunque raccontato il rapporto molto difficile che aveva con il compagno, non nuovo a litigate furiose e violenze ai suoi danni.

L'uomo, dopo l'intervento dei carabinieri, aveva lasciato la casa dove conviveva con la donna. Ma non avrebbe cessato gli atti persecutori e, di tanto in tanto, come anche accertato dai carabinieri nel seguito delle indagini, l'uomo si rifaceva vivo con la ex compagna, e il risultato non erano altro che ulteriori liti. La notte scorsa i militari lo hanno trovato in un bar e lo hanno bloccato, dando finalmente esecuzione al provvedimento restrittivo. Adesso l'uomo è in carcere a Grosseto.

