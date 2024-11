Multiutility e acqua pubblica, evento a Calenzano

Multiutility e acqua pubblica: la parola ai sindaci favorevoli alla pubblicizzazione del servizio idrico e contrari alla quotazione in Borsa. Mercoledì 27 novembre alle ore 17,30 ci sarà un incontro pubblico per approfondire le tematiche legate alla gestione dei servizi pubblici, in particolare quello idrico integrato. L’appuntamento è in sala convegni al 4° piano del palazzo comunale di Calenzano di piazza Gramsci, 11 e i cittadini sono invitati a partecipare.

Partecipano al confronto Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano e i sindaci dei Comuni di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi; Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri; Carmignano, Edoardo Prestanti; Agliana, Luca Benesperi; Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli; Cantagallo, Guglielmo Bongiorno; Castelfranco Pian di Scò, Michele Rossi; Rufina, Daniele Venturi; Vaiano, Francesca Vivarelli; Vicchio, Francesco Tagliaferri.

