Guasto tecnico, centralino e numeri degli uffici comunali di Empoli momentaneamente fuori servizio

Il Comune di Empoli informa che, a causa di un problema del gestore telefonico, da questa mattina non è possibile chiamare i numeri di telefono fissi del centralino e degli uffici comunali. I tecnici comunali sono al lavoro per la risoluzione del guasto, pur non essendo dipeso dall'ente. Ci scusiamo per il disagio, verrà data pronta comunicazione del ripristino del servizio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

