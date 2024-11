Adozioni e sostegni a distanza, nel 50esimo di Shalom la serata a San Miniato

Nel cinquantesimo di Shalom, il 30 novembre nell’ambito della Mostra mercato del Tartufo bianco di San Miniato una serata dedicata alle adozioni internazionali e al sostegno a distanza. L’incontro è per le 18.30 presso l’Auditorium di Credit Agricole, in piazza Buonaparte a San Miniato.

Dopo il saluto di Vieri Martini, presidente Shalom, sono previsti gli interventi degli ospiti dal Burkina Faso, Mme Pascaline Oulene responsabile per le adozioni internazionali in Burkina Faso e Suor Sabine Kima responsabile dei sostegni a distanza. Interverranno il responsabile delle adozioni internazionali, Luca Martini, con la psicologa Giulia Gori che modererà l’incontro. Ci saranno testimonianze di Arnoud Rossi, primo bambino adottato con Shalom e Ciro Farella volontario e sostenitore a distanza rientrato il mese scorso dal Burkina. Le conclusioni previste per le 20 saranno affidate a don Andrea Cristiani.

A seguire un’apericena al Bistrot Bonaparte e alle 21.15 il Coro del Teatro dell’Alambicco presenterà lo spettacolo Voglia di Volare promosso insieme alla Fondazione istituto del Dramma Popolare e alla Fondazione San Miniato Promozione, in collaborazione con la Fondazione Crsm, il Comune di San Miniato e Credit Agricole. L’ingresso a offerta libera sarà devoluto a sostegno dei bambini di Betlemme in Terra Santa.

Fonte: Movimento Shalom onlus

