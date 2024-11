Anziana scomparsa nella notte a Prato, rintracciata dai carabinieri

Spavento per la scomparsa di un’anziana donna di Prato allontanatasi da casa in piena.

È accaduto la notte scorsa, quando i familiari della donna, poco più che 90enne, non trovandola in casa, hanno provato a ricercarla nelle vicinanze senza riuscirci. Quindi hanno avvisato la centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Prato che ha immediatamente allertato e fatto concentrare nel capoluogo le pattuglie di servizio nella Provincia che hanno iniziato le ricerche. La stessa veniva finalmente ritrovata poco prima delle 05 mentre girovagava in stato confusionale nei pressi della stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, dopo aver camminato per circa 2 chilometri. Indossava una vestaglia, sicuramente inadeguata alle rigide temperature della notte. Dopo essere stata tranquillizzata è stata riaffidata ai propri familiari che l’hanno riaccompagnata nella propria abitazione.

La tempestiva segnalazione fatta ai Carabinieri da parte dei familiari dell’anziana ha sicuramente favorito alle ricerche della donna, non avendo avuto a disposizione molto tempo per allontanarsi ulteriormente.

Notizie correlate