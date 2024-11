Auto per sfondare la vetrina della gioielleria: via orologi da oltre 10mila euro

A Reggello i ladri hanno usato un’auto rubata come ariete per sfondare la vetrina di una gioielleria in via Guido Monaco. Il furto, avvenuto intorno alle 2 del 29 novembre, ha portato alla sottrazione di orologi Cartier dal valore stimato di 10.000 euro. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti con un’altra vettura. L’allarme antifurto, collegato ai Carabinieri, ha permesso un intervento rapido, ma i ladri erano già scappati.

