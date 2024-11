Frazioni e quartieri al centro, un piano per "accendere i riflettori su tutta Empoli"

Frazioni e quartieri di Empoli sono al centro delle politiche dell'amministrazione guidata da Alessio Mantellassi. Il Comune di Empoli ha programmato tra dicembre 2024 e febbraio 2015 un calendario di appuntamenti fuori dal Giro. Si parlerà delle frazioni e dei quartieri proprio nelle frazioni e nei quartieri. Saranno incontri per programmare interventi dedicati e raccogliere le proposte dai territori su scuola, sport, viabilità lavori pubblici e molto altro ancora.

Si terrà una giunta comunale apposita nel quartiere o nella frazione, verranno discussi i provvedimenti che la riguardano. Prima però ci sarà spazio informalmente per incontrare la cittadinanza e scambiare opinioni su questioni locali - anche se le assemblee pubbliche nelle frazioni inizieranno da febbraio. Le proposte saranno discusse in giunta, poi trascritte su un sito web apposito su cui si vedrà anche lo stato dei lavori.

Pagnana-Martignana, Avane, Villanuova, Pozzale-Casenuove, Ponte a Elsa-Brusciana, Monterappoli, Cascine-Carraia-Corniola, Fontanella-Sant'Andrea, Pontorme-Cortenuova-Serravalle-Tinaia, Ponzano e Santa Maria saranno le zone protagoniste del piano di appuntamenti che prende il nome di 'Piano delle Frazioni e dei Quartieri'. Ha anche un logo specifico che rimanda alla mappa di Empoli.

"È un tema centrale del mandato. Abbiamo un materiale già pronto su cui lavorare. È un lavoro che viene fatto per la prima volta in modo strutturale. Dobbiamo rimettere al centro le frazioni e i quartieri" sono le parole del sindaco Alessio Mantellassi.

Simone Falorni, assessore al piano per quartieri e frazioni, ha già fatto un giro nei mesi scorsi per ascoltare le esigenze: "C'è attenzione mirata a ogni zona di Empoli per accendere i riflettori su ogni parte del territorio comunale per dare esito alle richieste dei cittadini. Con l'applicazione dell'avanzo di bilancio già alcune segnalazioni sono state già portate a compimento come la riasfaltatura a Casenuove".

Di seguito il calendario degli appuntamenti. Tra parentesi la sede prescelta per la giunta comunale.

Mercoledì 4 dicembre ore 15:00 Villanuova (Seggio elettorale) Mercoledì 11 dicembre ore 15:00 Avane (La Vela) Mercoledì 18 dicembre ore 15:00 Casenuove e Pozzale (Casa del Popolo Pozzale) Mercoledì 8 gennaio ore 15:00 Ponte a Elsa e Brusciana (Casa del Popolo Ponte a Elsa) Mercoledì 15 gennaio ore 15:00 Monterappoli (Torrino) Sabato 18 gennaio ore 9:30 Serravalle, Pontorme, Cortenuova e Tinaia (Casa Pontormo) Mercoledì 22 gennaio ore 15:00 Cascine, Carraia e Corniola (Magazzino comunale) Sabato 25 gennaio ore 9:30 Ponzano (Casa del Popolo di Ponzano) Mercoledì 29 gennaio ore 15:00 Fontanella e Sant’Andrea (Casa del Popolo di Fontanella) Sabato 1 febbraio ore 9:30 Santa Maria (Casa della Memoria) Mercoledì 5 febbraio ore 15:00 Pagnana e Marcignana (Scuola di Marcignana)

