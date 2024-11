Operaio cade nel vuoto a Terranuova Bracciolini: ricoverato in codice rosso

Incidente sul lavoro a Terranuova Bracciolini, nell'Aretino. Un operaio di 41 anni versa in gravi condizioni dopo essere precipito dall'alto mentre lavorava, facendo un volo di diversi metri. L’incidente è avvenuto nella frazione di La Penna.

Il 41enne ha riportato vari traumi ed è stato trasferito all’ospedale de Le Scotte di Siena a bordo dell'elisoccorso Pegaso 1 in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

