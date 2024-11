Provoca un incidente fugge, denunciato 21enne a Firenze

Urta un ciclista e si dà alla fuga. Ma grazie alle telecamere viene individuato dalla Polizia Municipale e per lo scooterista scattano le denunce. Tutto inizia con i rilievi effettuati da una pattuglia del Reparto Fortezza su un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre. Nel sinistro erano rimasti coinvolti una bicicletta e uno scooter con due giovani a bordo. Questi ultimi si erano allontanati senza prestare soccorso; il ciclista, un militare in città per una esercitazione, per l’urto era caduto a terra riportando gravi lesioni alla testa e alla spalla tanto da richiedere un intervento chirurgico di urgenza.

Gli agenti hanno quindi visionato le immagini delle telecamere individuando la targa del veicolo, risultato rubato il 30 ottobre. Hanno quindi allargato il campo di ricerca visionando le immagini di ulteriori telecamere lungo il percorso dello scooter e, la settimana scorsa, sono risaliti alla possibile identità del conducente. Gli agenti si sono quindi presentati a casa del giovane, un 21enne di origine straniera, e lo hanno immediatamente riconosciuto come il conducente del mezzo. A supporto dell’identificazione anche gli abiti indossati dal 21enne, gli stessi che indossava la notte del sinistro. Durante i controlli gli agenti hanno anche trovato in una delle sue tasche un coltello con lama di 10 centimetri.

Il giovane è stato quindi denunciato per i reati di lesioni stradali aggravate dalla fuga dal luogo del sinistro, omissione di soccorso, ricettazione (in concorso con il passeggero al momento non identificato), porto di oggetto atto a offendere e guida senza patente. Successivamente è stato rintracciato il proprietario dello scooter e il mezzo gli è stato riconsegnato.

“Grazie al lavoro di indagine della polizia municipale - ha detto l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio - e grazie anche alle telecamere di sorveglianza pubbliche, è stato possibile rintracciare l'autore di questo incidente che era scappato senza prestare i soccorsi. Il nostro impegno per garantire maggiore sicurezza sulle strade vede infatti aggiungersi ai controlli preventivi ai veicoli in transito, anche un attento lavoro per scoprire e consegnare alla giustizia chi non rispetta le regole e addirittura scappa dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso, un comportamento vergognoso e gravissimo che rappresenta una violazione grave e immorale dei principi fondamentali di solidarietà e convivenza".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate