Variante di Grassina, dalla Regione 10 milioni di euro

La manovra regionale di bilancio stanzia 10 milioni di euro per la realizzazione della variante alla Chiantigiana nel territorio di Bagno a Ripoli (Fi), comunemente nota come Variante di Grassina.

Il presidente Eugenio Giani spiega così la decisione: “La scelta che abbiamo fatto risponde alla volontà di fornire un servizio a un territorio di straordinaria bellezza e importanza. che con una viabilità adeguata può così essere liberato dalla morsa del traffico. È la dimostrazione di una Regione attenta alla puntuale conoscenza del territorio e a una volontà di rapportarsi con esso in sinergia, in questo caso con il comune di Bagno a Ripoli, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Mi preme ringraziare per l’impegno profuso l’attuale amministrazione e l’ex sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini durante il cui mandato furono fatti notevoli passi avanti per la realizzazione dell’infrastruttura.

“Il secondo lotto, che sorgerà tra Capannuccia e la località le Mortinete, consentirà di dare piena funzionalità alla Variante alla Chiantigiana, bypassando l’abitato di Grassina e fluidificando il traffico tra il Chianti e la città capoluogo. È un’opera attesa da oltre 40 anni, finalmente grazie all’impegno della Regione, della Città metropolitana, stazione appaltante dell’opera, e dei comuni di Bagno a Ripoli e Greve, sta per diventare realtà. Il finanziamento previsto dalla Regione per il secondo lotto segna una tappa fondamentale per la realizzazione dell’opera. Un ringraziamento al presidente Eugenio Giani che aveva preso l’impegno di sostenere quest’opera così importante per il quadrante a sud-est di Firenze e lo sta mantenendo”, dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

