Violenza sessuale a Vicofaro: arrestato ospite della parrocchia di don Biancalani

Un trentaduenne, ospite da un mese nella parrocchia di Vicofaro a Pistoia, è stato arrestato: l'accusa è di violenza sessuale aggravata. I fatti risalirebbero alle 3 di notte di martedì scorso.

Di origini liberiane e irregolare in Italia, era ospite della struttura di don Massimo Biancalani dopo aver lasciato il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza. La notizia è riportata da Il Tirreno.

Il giovane conosciuto la vittima la sera precedente, attorno alle 20, alla stazione ferroviaria di Montecatini, dove la donna era andata a cercare, non trovandolo, il proprio fidanzato. I due avrebbero fumato hashish e bevuto alcolici per poi prendere il treno in direzione Pistoia.

Una volta raggiunta la parrocchia di Vicofaro, il 32enne avrebbe convinto la giovane seguirla all'interno della canonica, al primo piano, dove, sul pavimento di un corridoio, aveva il proprio giaciglio. E qui sarebbe sarebbe avvenuta la violenza. Le urla della donna hanno richiamato l'attenzione di altri ospiti, uno avrebbe minacciato il trentaduenne con una lametta. La donna sarebbe scappata e arrivata in stazione a Pistoia, per chiamare il 112.

Trasportata da un'ambulanza al pronto soccorso per essere visitata è stata poi accompagnata in questura per sporgere denuncia. Agli agenti della squadra mobile ha mostrato una foto dell'uomo: i poliziotti sono riusciti a identificarlo attraverso il programma di riconoscimento facciale collegato con le banche dati delle forze dell'ordine; l'uomo era schedato per precedenti legati allo spaccio.

Gli agenti sono tornati alla chiesa di Vicofaro, dove hanno trovato l'uomo nel cortile esterno e lo hanno sottoposto al fermo di polizia giudiziaria, in considerazione degli indizi probatori raccolti e anche del pericolo di fuga.

