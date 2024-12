Nonostante la paura per Bove, Fiorentina-Empoli si gioca

Il derby di Coppa Italia si giocherà. Nonostante la paura per Edoardo Bove, Fiorentina-Empoli è in programma mercoledì 4 dicembre e si giocherà in quella data.

Dopo le indiscrezioni sul rinvio, arriva l’ufficialità che la partita si giocherà e di fatto non è mai stata fatta pervenire alcuna richiesta di rinvio nel corso dell’odierno consiglio straordinario di Lega Serie A.

Qui tutte le info da Empoli Channel.

